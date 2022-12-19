Про це в інтерв'ю розповів заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький. Він також розповів, де тепер дислокуються окупанти, яких вдалося вибити з Херсона.

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Ворог не полишає мрій про повну окупацію

Після звільнення Херсона війна вступила в нову фазу. Російські солдати, виведені із Херсонської області, тепер дислокуються у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях,

– наголосив Скібіцький.

Він також зауважив, вороги не полишають загарбницьких настроїв. Захоплені території вказаних вище областей росіяни вважають своїми. Тож намагатимуться захопити ці регіони повністю під свій контроль.

Він звернув увагу на ситуацію навколо Бахмута. Скібіцький зауважив, що окупанти зосередили всі свої сили на удари по місту. До цього залучене як російське військо, так і бійці ПВК "Вагнера". Перед ними стоїть задача захопити населений пункт, і втрати їх зовсім не цікавлять. Хоч і зазнають їх там чимало.

Наших військових закидують "гарматним м'ясом" і не тільки з кількох причин. Але найважливіша – прагнення повністю захопити Донецьку область. Крім того, для самого Пригожина вкрай важливо захопити Бахмут. Це дозволить йому продемонструвати, що його бійці результативніші за регулярну російську армію. Але і йому нічого не вдається упродовж кількох місяців.

Повернімося до Херсона. Росіян хоч і вдалося вибити з міста, вони продовжують тероризувати мирне населення. Окупанти відкривають вогонь по обласному центру з територій, які все ще під їхнім контролем.

Росіяни знову атакували Херсонську ОВА