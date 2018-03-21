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Ідеальний шлюб Ніколь Кідман може розпастись, – ЗМІ

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Ніколь Кідман роздумує про розлучення
Ніколь Кідман роздумує про розлучення

Австралійська акторка Ніколь Кідман задумалась над розлученням з кантрі-співаком Кітом Урбаном. Зіркова пара прожила разом 12 років та нещодавно розповідала про щасливе спільне життя.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан найближчим часом подадуть документи на розлучення, бо не можуть навіть бути в одній кімнаті упродовж години. Про це повідомляє InTouch з посиланням на інсайдерів.

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Друзі знаменитостей розповіли, що знаменитості втомились одне від одного. При цьому на публіці зірки демонструють сімейну ідилію, однак вдома не вщухають чвари.

Вони усміхаються на людях, однак вдома ця ідилія руйнується,
– розповіли інсайдери.

Як відомо, за кілька місяців після одруження Кіт Урбан лікувався від наркотичної залежності та боровся з тягою до алкоголю. За інформацією ЗМІ, він досі інколи випиває. Проте причиною для чвар є пристрасть чоловіка до вечірок. Це неабияк дратує Ніколь Кідман, оскільки вона впевнена, що її чоловік може перетинати межу під час такого відпочинку. Відтак постійні ревнощі могли призвести до роздумів про розлучення.

"В них завжди виникають суперечки за ревнощі Ніколь. Акторка повинна контролювати Кіта на кожному кроці", – стверджують друзі зіркової пари.

За словами інсайдерів, такий контроль не до вподоби Кіту Урбану. Відтак він навіть покинув будинок в Нешвілі та оселився на кілька днів у готелі. Музикант поставив ультиматум Ніколь Кідман: або вони звертаються за допомогою до фахівців, або ж оголошують про розлучення. Однак психологи не змогли до кінця налагодити стосунки знаменитостей.

Теги: Кіно LifeStyle Ніколь Кідман Музика Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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