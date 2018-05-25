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Після 30 років перерви Річард Гір повернеться на телеекрани

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Річард Гір
Річард Гір

У свої 68 років Річард Гір не має наміру відпочивати на дивані. Голлівудський актор вирішив взяти участь в телевізійному проекті.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Після 30-річної перерви Річард Гір повернеться на телеекрани. Актор зіграє головну роль у 8-серійному фільмі "Мама, батько, син". Сімейну драму зніматиме Том Роб Смітт, який працював над фільмом "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів". 

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Востаннє я працював над телесеріалом 30 років тому. Тому для мене щастя брати участь в цьому дивовижному і актуальному 8-годинному проекті з талановитими людьми,
– розповів Річард Гір. 

Відомо, що в серіалі "Мама, батько, син" актор зіграє роль американського медіамагната, який намагається подолати наслідки зруйнованого шлюбу. Водночас чоловік повинен допомагати 30-річному сину, який страждає від депресії. 

Початок зйомок запланований на літо 2018 року. Драму реалізовуватимуть в невеличкому іспанському місті. 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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