Після 3 років творчої паузи Джанет Джексон випустила запальний кліп: яскраве відео
Молодша сестра покійного Майкла Джексона – чарівна Джанет – повернулась на велику сцену. Зірка після 3 років творчої паузи випустила кліп на пісню "Made For Now".
Джанет Джексон вперше за кілька років презентувала яскравий відеокліп. Знаменита американська співачка записала спільний трек з репером Дедді Янкі – пісню "Made For Now".
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У кількахвилинному ролику артистка з'являється в барвистих вбраннях з екстравагантними зачісками. Окрім цього, 52-річна Джанет Джексон приміряла стильні джинси із дірками. Такі образи співачки неабияк здивували її прихильників.
Дивіться відео кліпу Джанет Джексон та Дедді Янкі – "Made For Now":
Зазначимо, що чоловік Джанет Джексон – бізнесмен Віссам Аль-Мана – забороняв дружині одягати пікантні вбрання навіть на сцену. В останні роки їх подружнього життя він вимагав, щоб співачка одягала ісламські головні убори та традиційний одяг. Тому вбрання Джанет Джексон і справді змінилось – у кліпі "Made For Now" зірка надає перевагу пишним спідницям та закритим корсетам і сорочкам.
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