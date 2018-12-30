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      Після акції "жовтих жилетів" загорілися авто біля штаб-квартири популярної газети у Франції

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      У Парижі біля штаб-квартири газети Le Parisien згоріли кілька автомобілів: кажуть, це зробили "жовті жилети"
      У Парижі біля штаб-квартири газети Le Parisien згоріли кілька автомобілів: кажуть, це зробили "жовті жилети" / Соцмережі

      Уночі проти 29 грудня у Парижі поблизу штаб-квартири однієї з найпопулярніших газет у Франції Le Parisien згоріли кілька автомобілів.

      За інформацією видання BFMTV, спочатку загорівся один автомобіль, а потім полум'я охопило й інші машини.

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      У підсумку пожежникам все ж вдалося загасити вогонь. Зауважимо, що у зв’язку з інцидентом було припинено роботу найближчих станцій метро.

      Як зауважив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, за цим фактом ведеться розслідування.

      До слова, очевидці переконують, що недалеко від місця події пройшли кілька груп протестувальників "жовтих жилетах".

      Нагадаємо, напередодні у французькому місті Руан під час акції протесту "жовті жилети" підпалили двері Банку Франції.

      Хто такі "жовті жилети" та чому вони з'являються мало не в кожній країні?Протести "жовтих жилетів" почалися з Франції. Це були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.


      Протести у Франції

      У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Президент Франції Макрон запропонував провести дебати-переговори за участю всієї країни, а потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан, який може обійтися у 10 мільярдів євро (та його ще не ввели). 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів. Серед них, зокрема, реформа оподаткування, підвищення зарплат, доступне житло.

      Словом, у Франції протести не вщухають. Більше того – надихають інші країни. Так, те, що починалось як невдоволення водіїв, перетворилось на протестний рух громадян різних країн проти підвищення цін не тільки на пальне. Тепер "жовті жилети" – це ті, хто відстоюють свої права у той спосіб, який їм здається правильним.

      Далі акції "жовтих жилетів" відбулись у Бельгії, Нідерландах, Греції, Великобританії, Ізраїлі, Польщі. А в Єгипті заборонили продавати жовті жилети, щоб протести до них не дістались.

      Теги: Новини Франції Протести Пожежа Протести "жовтих жилетів"
      Джерело: 24 Канал
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