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      Після авіакатастроф Boeing припинила виробництво літаків 737 MAX

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      Boeing припинила виробництво літаків 737 MAX / boeing.com

      Компанія Boeing офіційно повідомила про припинення виробництва літаків 737 MAX. Рішення прийняли після 2 смертельних авіакататсроф, унаслідок яких загинули 364 людини.

      Наразі невідомо, чи відновлять виробництво літаків, повідомляє CNN.

      Напередодні: Компанія Boeing перестала бути найбільшим постачальником літаків: хто її замінив

      У компанії запевнили, що не будуть звільняти працівників через зупинку виробництва. Видання CNN зазначає, що рішення компанії Boeing може зашкодити економічному зростанню США.

      Зауважимо, що хоча Boeing не міг доставити літаки 737 Max покупцям після авіакатастоф, компанія надалі продовжувала будувати реактивні літаки, хоча і з дещо скороченими темпами – 42 на місяць. Зараз Boeing має 400 завершених реактивних літаків, які залишилися припаркованими у Вашингтоні та Техасі.

      Що відомо про авіакатастрофи з Boeing 737 MAX

      10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

      29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир.

      Після трагедій регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.

      Зверніть увагу: Які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи в Ефіопії: список

      Дані розслідувань свідчать, що причина авіакатастроф – проблеми з системою управління польотом у літаків сімейства 737 MAX.

      Більше про смертоносний Boeing 737 MAX та його скандали – читайте у нашому матеріалі.

      Дивіться відео: Чому розбився "Боїнг" у Ефіопії

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики авіація Новини США Транспорт Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії Аварії та ДТП Жертви
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