Після боротьби з раком співак "Діля" вперше став батьком
Український співак Едуард Приступа, більш відомий за творчим псевдонімом "Діля", вперше став батьком. Його дружина Яна народила артисту доньку.
Щасливу новину сповістив сам співак у своєму блозі.
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Сонечко, дякую за донечку! Я щасливий тато!
– написав Едуард Приступа, додавши своє весільне фото.
Відомо, що пологи відбулись у столичному перинатальному центрі. Чарівна дружина "Ділі" Яна Петльована народила дівчинку. Наразі пара не показує немовля.
Хто такий "Діля"?
Це екс-учасник гурту "ТНМК", музикант та композитор. У 2014 році чоловік створив гурт "НеДіля", який приніс йому чималу славу. Тривалий час Едуард Приступа боровся з раком та вилікував онкохворобу. У 2017 році "Діля" взяв шлюб з юристом Яною Приступою. Скромна церемонія пройшла на Київщині.