11:31
13 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 13°C
  • вівторок
    32°C 19°C
  • середа
    33°C 21°C
  • четвер
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Після боротьби з раком співак "Діля" вперше став батьком

627 Читать новость на русском
Співак "ДІля" вперше став батьком
Співак "ДІля" вперше став батьком / Фото із соцмереж

Український співак Едуард Приступа, більш відомий за творчим псевдонімом "Діля", вперше став батьком. Його дружина Яна народила артисту доньку.

Щасливу новину сповістив сам співак у своєму блозі. 

Читайте також: Регіна Тодоренко засвітила оголений вагітний живіт: фото

Сонечко, дякую за донечку! Я щасливий тато!
– написав Едуард Приступа, додавши своє весільне фото. 

 

Відомо, що пологи відбулись у столичному перинатальному центрі. Чарівна дружина "Ділі" Яна Петльована народила дівчинку. Наразі пара не показує немовля. 

Хто такий "Діля"?
Це екс-учасник гурту "ТНМК", музикант та композитор. У 2014 році чоловік створив гурт "НеДіля", який приніс йому чималу славу. Тривалий час Едуард Приступа боровся з раком та вилікував онкохворобу. У 2017 році "Діля" взяв шлюб з юристом Яною Приступою. Скромна церемонія пройшла на Київщині. 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фантазии оккупантов: Крым спасут от засухи "зеленые человечки" и атомщики
сьогодні, 10:01 Фантазии оккупантов: Крым спасут от засухи "зеленые человечки" и атомщики
Отставной подполковник
Чтобы получить новую банковскую карту в Луганске, нужно потратить не один день жизни
сьогодні, 08:40 Чтобы получить новую банковскую карту в Луганске, нужно потратить не один день жизни
Ольга Черненко
Футбол "за спасибі", або Хто обіс*ався – гравці чи керівники клубу?
сьогодні, 00:09 Футбол "за спасибі", або Хто обіс*ався – гравці чи керівники клубу?
Анатолій Яворський
Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів
12 серпня, 22:01 Путін планує захопити Чорне море, Кличко заплутався в історії, нова смертельна гра: топ-5 блогів
Блог Медіа
Хто влаштував смертельну ДТП на Запоріжжі і чому "вирізали" Медведчука – топ-5 відео тижня
12 серпня, 20:48 Хто влаштував смертельну ДТП на Запоріжжі і чому "вирізали" Медведчука – топ-5 відео тижня
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук