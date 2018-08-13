Після боротьби з раком співак "Діля" вперше став батьком

Український співак Едуард Приступа, більш відомий за творчим псевдонімом "Діля", вперше став батьком. Його дружина Яна народила артисту доньку.

Щасливу новину сповістив сам співак у своєму блозі.

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Сонечко, дякую за донечку! Я щасливий тато!

– написав Едуард Приступа, додавши своє весільне фото.

Допис, поширений ДІЛЯ (@eduardprystupa) 12 Сер 2018 р. о 1:05 PDT

Відомо, що пологи відбулись у столичному перинатальному центрі. Чарівна дружина "Ділі" Яна Петльована народила дівчинку. Наразі пара не показує немовля.

Хто такий "Діля"?

Це екс-учасник гурту "ТНМК", музикант та композитор. У 2014 році чоловік створив гурт "НеДіля", який приніс йому чималу славу. Тривалий час Едуард Приступа боровся з раком та вилікував онкохворобу. У 2017 році "Діля" взяв шлюб з юристом Яною Приступою. Скромна церемонія пройшла на Київщині.