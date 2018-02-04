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Після чуток про розлучення, Вілл Смітт опублікував романтичне відео з дружиною

19:15, сьогодні 1063 Читать новость на русском
Вілл Смітт і Джада Пінкет-Смітт
Вілл Смітт і Джада Пінкет-Смітт / www.gettyimages.in

Американський актор Вілл Смітт разом з дружиною Джадою Пінкет-Смітт, за словами інсайдерів західних ЗМІ, вже живуть окремо і відвідують психолога. Однак кіноактор вирішив заперечити всі чутки в одному відеоролику.

Про можливе розлучення сповістили інсайдери видання Radar Online.

За словами інформаторів, Вілл і Джада вирішили спробувати пожити один без одного, але потім обом це сподобалося.

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Всі сподівалися, що розлука змусить їх зрозуміти, наскільки вони люблять один одного, але реальність полягає в тому, що вони обидва насолоджуються часом, проведеним окремо одне від одного, і вони цим користуються,
– розповіло джерело.

Інсайдер також додав, що на цей крок одна з найміцніших пар Голлівуду зважилася після того, як їхні діти почали жити самостійно. При неможливому примиренні, парі довелось би поділити статки, сумою 270 мільйонів доларів.

Однак після чуток в ЗМІ, Вілл Смітт на своїй сторінці опублікував відео, де щасливо проводить час зі своєю дружиною Джадою, катаючись на катамарані.

До слова, Вілл Смітт та Джада Пінкет-Смітт одружилися у 1997 році. У пари є двоє дітей – 19-річний Джейден та 17-річна Віллоу. Окрім того, у Сміта є і 25-річний син Трей від попереднього шлюбу з Шері Дзампіно (в шлюбі 1992–1995).

Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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