Після Донбасу будуть Крим, Кубань та інші території, – Гіркін зробив невтішний прогноз для Росії

Один з лідерів окупантів на Донбасі у 2014 році, який, фактично, розпочав війну – офіцер збройних сил РФ, диверсант та терорист Ігор Гіркін переконаний, що повноцінна війна між Україною та Росією неминуча.

Про це він заявив в інтерв’ю "Експрес газеті".

За його словами, Росія поставлена в таку ситуацію, коли або війна, або капітуляція.

"Але будь-яка капітуляція не зупинить війну. За Донбасом послідують Крим, Кубань та інші території", – переконаний Гіркін.

Читайте також: Якщо Росія закриє кордон, то "Л/ДНР" перестануть існувати протягом декількох днів, – Гіркін

Він заявляє, що Росії невигідна війна з Україною (попри те, що бойові дії на окупованому Донбасі тривають вже п’ятий рік). І розпочнеться вона тоді, "коли в Росії вибухне політична криза, коли не буде можливості захистити Донбас".