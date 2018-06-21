Після дзвінка Петра Порошенка Путін зібрав нараду з членами Ради безпеки

Після телефонної розмови з Президентом України Петром Порошенком президент Росії Володимир Путін зібрав нараду з членами Ради безпеки.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

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У тексті повідомлення йдеться, що Путін поінформував учасників наради про телефонну розмову з Президентом України Петром Порошенком.

"Відбувся обмін думками про поточні російсько-українські відносини і процес врегулювання на південному сході України", – зазначається у повідомленні.

Додається, що на нараді були присутні голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, керівник Адміністрації президента Антон Вайн, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, директор ФСБ Олександр Бортніков, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін та спецпредставник президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов.

Нагадаємо, 21 червня Порошенко провів телефонну розмову з Путіним, під час якої закликав президента РФ звільнити українських заручників, які утримуються в російських в’язницях та на окупованих нею територіях. Також, український лідер наголосив на важливості виконання Москвою мінських домовленостей та розгортання миротворчої місії на окупованому Донбасі.