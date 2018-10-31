Після епопеї з вівцями в порту на Одещині суттєво змінили правила перевезення тварин

Держпродспоживслужба України змінила правила перевезення тварин після трагічної ситуації з вівцями, які в Одеському порту простояли понад два тижні.

Про це інформує прес-служба відомства.

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Відтепер ветеринарні документи на живих тварин видаватимуться лише після перевірки транспортних засобів та умов транспортування.

У разі, якщо транспорт або умови перевезення не відповідають Правилам транспортування тварин, зокрема в частині дотримання вимог мінімальної площі на одну тварину, то ветеринарні документи видаватися не будуть,

– запевнили у Держпродспоживслужба.

Стежити за виконанням відповідного наказу повинні керівники територіальних органів Держпродспоживслужмби і регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті або особи, які виконують їх обов’язки.

Документ також зобов’язує забезпечувати відеофіксацію під час завантаження тварин для документування процесів, зокрема на предмет відповідності вимогам законодавства щодо ідентифікації тварин.

Нагадаємо, в порту Чорноморська на Одещині трирівнева фура з 300 вівцями простояла два тижні. Від тварин відмовився покупець у Туреччині, відтак, живий товар повернули в Україну.



Вже в Україні овець з терміналу не випускали через заборону ветеринарів. Мовляв, тварини в Туреччині могли підхопити небезпечні хвороби. Увесь цей час тварин не годували. Понад півсотні овець померли з голоду.



Врятувати їх вдалося завдяки волонтерам, які дізналися про цю ситуацію. 28 жовтня тварин нарешті звільнили.