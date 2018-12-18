Після голодування мала зелений колір обличчя: у Надії Савченко почалися проблеми зі здоров'ям

Віра Савченко розповіла, що після сухого голодування у народної депутатки Надії Савченко почалися проблеми зі здоров'ям, зокрема погіршилися зір та слух.

Про це йдеться на сайті Gazeta.ua.

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За словами сестри Савченко, у Надії на шостий день після голодування був зелений колір обличчя через інтоксикація організму.

Лікарі з СІЗО взяли кров на аналізи, проте про їх результати не говорять. Не знаю, чи крапають необхідні крапельниці. Все відбувається напівлегально,

– відповіла Віра Савченко.

Вона також запевнила, що тепер Надія почуває себе краще, візуально її стан покращився.

"У четвер Надія сама зняла пов'язки. Наступного дня її возили до лікаря. Надія відчуває біль, але це нормально після операції. Коліно загоюється. За тиждень мають залити гіалуроновий гель. Тоді почнеться реабілітація", – додала сестра Надії Савченко.

Нагадаємо, 5 грудня арештована нардепка Надія Савченко оголосила сухе голодування через те, що на неї тиснуть слідчі Служби безпеки України.

У чому підозрюють Надію Савченко?У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



25 жовтня Шевченківський райсуд Києва продовжив до 23 грудня термін арешту народного депутата Надії Савченко. А 20 листопада Київський апеляційний суд відхилив клопотання адвокатів народної депутатки Надії Савченко щодо звільнення її з-під варти.

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