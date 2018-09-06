Після хімвикиду в Криму пройдуть небезпечні кислотні дощі

Жителів окупованого Росією Криму попередили про кислотні дощі після хімічних викидів, що трапилися на заводі "Кримський титан" в Армянську. Зазначимо, що після потрапляння кислотного дощу на шкіру вона покривається пухирями.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

24 канал повідомляв, що після хімвикиду в Армянську, в окупованому Криму почали гинути тварини та рослини, про що свідчать чимало фотознімків у мережі.

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Крім попередження про кислотні опади, кримчанам рекомендують не виходити під ці дощі, зачиняти вікна, побоюватися випарів. Попередження про дощ поширюють по sms і телефону.

Зазначимо, що протягом доби 6 вересня у Криму прогнозують сильні зливи і грози. Рятувальники закликають жителів півострова утриматися від поїздок та по можливості залишатися у квартирі або на роботі.

Чим небезпечні кислотні дощі? Від таких опадів гине риба та інші водяні мешканці. Через підкислення води рік та озер гинуть і звірі з птахами на суходолі. Стає очевидною і деградація лісів: уповільнюється ріст і відбувається загибель дерев. Якщо руйнується лісова екосистема, починається ерозія ґрунту, засмічення водойм, повінь і погіршення запасів води стають катастрофічними. Через кислотні дощі важкі метали з ґрунту засвоюються рослинами, а використовуючи такі рослини в їжу, людина отримує підвищену дозу важких металів. Знижуються врожаї, погіршується якість сільськогосподарської продукції, а це спричиняє погіршення здоров'я людей.



Під дією кислот з гірських порід і мінералів вивільняється алюміній (здатний викликати хворобу Альцгеймера), а також ртуть і свинець, що потім потрапляють у поверхневі і ґрунтові води. Важкі метали негативно впливають на нирки, печінку, центральну нервову систему, викликаючи різні онкологічні захворювання. Генетичні наслідки отруєння важкими металами можуть проявитися через 20 років і більше.

Що трапилося в Армянську?