Після історичного саміту з Трампом Кім Чен Ин відмінив щорічний антиамериканський мітинг

У КНДР відмінили щорічний мітинг, який у країні ознаменовував початок антиамериканського місяця. У цей час у Північній Кореї пригадують події, які мали місце під час війни в Кореї.

Традиційно урочистості закінчувались 27 липня національним святом перемоги у Вітчизняній визвольній війні, передає AP.

Читайте також: Трамп зізнався, що довіряє Кім Чен Ину

Мітинг зазвичай збирав тисячі прихильників, люди несли транспаранти із антиамериканськими гаслами, а сам захід був спрямований на зміцнення націоналізму та єдності.

Минулого року такий мітинг відвідали 100 тисяч осіб, а пошта КНДР навіть випустила спеціальні антиамериканські марки

Зазначається, що політика Північної Кореї щодо Вашингтону помітно пом'якшала за останні декілька місяців: причину вбачають у доленосному саміті між лідерами США та КНДР, який відбувся 12 червня в Сінгапурі.