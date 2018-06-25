Після історичного саміту з Трампом Кім Чен Ин відмінив щорічний антиамериканський мітинг
У КНДР відмінили щорічний мітинг, який у країні ознаменовував початок антиамериканського місяця. У цей час у Північній Кореї пригадують події, які мали місце під час війни в Кореї.
Традиційно урочистості закінчувались 27 липня національним святом перемоги у Вітчизняній визвольній війні, передає AP.
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Мітинг зазвичай збирав тисячі прихильників, люди несли транспаранти із антиамериканськими гаслами, а сам захід був спрямований на зміцнення націоналізму та єдності.
Минулого року такий мітинг відвідали 100 тисяч осіб, а пошта КНДР навіть випустила спеціальні антиамериканські марки
Зазначається, що політика Північної Кореї щодо Вашингтону помітно пом'якшала за останні декілька місяців: причину вбачають у доленосному саміті між лідерами США та КНДР, який відбувся 12 червня в Сінгапурі.