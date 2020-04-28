Після історії з "Велюром" Тищенка нардепи просять відкрити літні майданчики барів і ресторанів

Нардепи з міжфракційного об’єднання "За ФОПів" звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із пропозицією дозволити роботу літніх майданчиків у закладах громадського харчування.

На думку парламентарів, за дотримання карантинних вимог, робота ресторанів і барів у такому форматі буде безпечною. Про це на своїй фейсбук-сторінці написала народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Раніше Тищенко про скандал з рестораном "Велюр": Це своєрідний штаб

Тема ресторанів – в тренді. Карантинні обмеження, звісно, не є безпідставними, але варто враховувати, що значна частина власників ресторанного бізнесу продовжує виплачувати зарплати своїм працівникам та нести велику кількість супутніх витрат. Це стосується і сплати внесків за розміщення відкритих літніх та сезонних терас,

– зауважила вона.

Відтак, парламентарі хочуть "дати можливість бізнесменам врятувати себе економічно".

Нардепи пропонують дозволити користуватися літніми майданчиками за таких умов:

обмеження кількості відвідувачів з розрахунку 1 відвідувач на 5 метрів квадратних майданчика;

постійний контроль температури персоналу та відвідувачів закладу;

розміщення столів на відстані не менше, ніж за 1,5 метра один від одного;

за одним столом може розміщуватись не більше 3 осіб;

використання при обслуговуванні відвідувачів виключно одноразового посуду;

дезінфекція предметів з якими контактував кожен відвідувач.

Кравчук також додала, що історія із рестораном "Велюр" її колеги Миколи Тищенка "тільки підтверджує, що обмеження потрібно послаблювати і дати бізнесу дихати".

Вона додала, що сумнівається, що заклад Тищенка й справді працював у карантин. Якщо ж це правда, то, за її словами, адміністрація ресторану повинна сплатити штраф.

До теми "Слуги народу" звернулися до Шмигаля щодо карантину: що просять депутати

Що відомо про скандал із "Велюром" Тищенка? Цей заклад начебто приймав відвідувачів під час карантину у Києві. До такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі програми "Наші гроші". Йдеться про візити до "Велюру" десятків високопоставлених гостей.



Сам Тищенко спростовує роботу свого закладу. Але додає: туди справді приходять люди, бо "Велюр" діє як своєрідний штаб. Там Тищенко проводить поодинокі особисті зустрічі. Водночас у закладі дотримуються всіх карантинних обмежень і він не приймає відвідувачів.