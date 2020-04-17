Після карантину почнеться жорстка війна між "слугами": експерт про ситуацію в монобільшості

Про ухвалення законопроєкту про "поправочний спам" та карантинні обмеження під час святкування Великодня – в ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія" говорили мер Чернівців Олексій Каспрук, мер Львова Андрій Садовий, мер Житомира Сергій Сухомлин, медсестра приватної лікарні міста Брешіа Ірина Устиянич та політичні експерти Борис Тизенгаузен і Петро Олещук.

Про зміни до регламенту Верховної Ради

За словами експерта Бориса Тизенгаузена, розкол у "Слузі народу" сприяв тому, що активній частині фракції потрібно ходити й шукати голоси за знакові законодавчі ініціативи. Зміни в регламент Верховної Ради вносилися внаслідок того, що протестна група всередині "слуг народу" розпочала спамити правками.

Читайте також У Раді блокують законопроєкт, який мав протидіяти блокуванню законопроєктів

Він пояснив: це спричинило те, що "слуги народу" почали воювати у своїй монобільшості і шукали голоси в когось з інших фракцій.

"Довго так не зможе продовжуватися, тож після карантину на нас очікує нова хвиля парламентської кризи. Зараз їм складно збиратися на засідання у Верховній Раді, та на закриті засідання всередині фракції, домовлятися між собою. Тож після карантину почнеться чергова жорстока війна між "слугами" та "слугами"",

– відзначив Борис Тизенгаузен.

Довідка. Як фракції голосували за законопроєкт про протидію законодавчому спаму:

•"Слуга народу" – 204;

•"Опозиційна платформа – За життя" – 15;

•"Довіра" – 10;

•Позафракційні – 10;

•Всі інші – 0.

Борис Тизенгаузен відзначив, що у кожного з представників різної політичної сили була своя мотивація. Якби "Європейська солідарність" вдруге підтримали "слуг народу", тоді не було б на чому будуватися їхній опозиційності.



Борис Тизенгаузен / Фото radiosvoboda.org

На думку експерта, ядерний електорат "ЄС" люто ненавидить Зеленського і "слуг народу", тож не зрозумів би, чому лідери партій ввійшли в коаліцію з монобільшістю, і голосують спільно.

У Петра Порошенка основна лінія заробляння свого електорату додатково, або його повернення– "мокання" Зеленського обличчям у помилки. Довго такі коаліції існувати не можуть, вони ситуативні. Натомість "Голос" - це "слуги", але ідеалісти. Їх мало, вони можуть грати в ідеалістів і говорити, що ці зміни до регламенту є порушенням прав депутатів і базових основ парламентаризму,

– розповів Борис Тизенгаузен.

Втім, додав, що в депутатів з "Голосу" була розумна ініціатива – зробити ці зміни до регламенту Верховної Ради тимчасовими, тобто тільки на час прийняття антиколомойського законопроєкту, а потім прибрати.

Політичний експерт Петро Олещук наголосив, що лише половина фракції ОПЗЖ підтримала законопроєкт про "поправочний спам", а інші – ні. Тому не можна говорити про повну підтримку з боку цієї політичної сили.

На його думку, нардепи з "Опозиційної платформи – За життя" також не дуже зацікавлені, щоб "антиколомойський закон" вічно розглядали. Очевидно, що вони мали власні інтереси з цього приводу, але не захотіли публічно висловлювати підтримку. Тому дали половину голосів, які цілком могли виглядати, як самостійна окрема думка певних депутатів

Це суто тактичний союз. Не треба шукати далекосяжних наслідків. Такі тактичні союзи були під час голосування за закон про землю. Не можна сказати, що були серйозні причини в "ЄС" та "Голос" підтримувати всю політику чинної правлячої політичної сили, але тактично їм було вигідно це продемонструвати.

Петро Олещук відзначив, що в майбутньому буде чимало таких тактичних голосувань, тому що не завжди монобільшість голосує синхронно. Імовірно, змістовно позиція ОПЗЖ щодо "Слуги народу" не зміниться, вони будуть критикувати, наголошуватимуть, що політика монобільшості – антисоціальна, антинародна.

Що передбачає законопроєкт про "поправочний спам"?Ухвалений документ переносить усе навантаження з сесійної зали Ради у комітет. Останній видаватиме у зал вже консолідовану позицію. Депутати ж зможуть наполягати на розгляді лише однієї правки від кожного мажоритарника і по 5 правок на фракцію.



У такий спосіб незліченна кількість правок, у яких можна вказати навіть банально по черзі кожне слово законопроєкту, зменшиться до обмежень у кілька сотень, а то й десятків.

Чи проголосують нардепи за "антиколомойський" законопроєкт

Борис Тизенгаузен зазначив, що "Слуги" поспішають із голосуванням за "антиколомойський" законопроєкт, тому що Україні потрібний кредит від МВФ. За його словами, для ухвалення назбирається достатньо голосів, оскільки головний бар'єр вже перебороли – проголосували за зміни до регламенту Верховної Ради.

Ці поправки в регламенті – це 90% перешкод на шляху до голосування. Розуміючи значущість цього законопроєкту, його можуть підтримати "Голос" і "ЄС",

– пояснив політичний експерт.

Петро Олещук також додав, що "Європейській Солідарності" і "Голосу" політично вигідно підтримати "антиколомойський" закон. Вони через це нічого не втрачають, знімають обвинувачення, що в якийсь спосіб шукають способи порозумітися з Коломойським, а також, що зацікавлені в дефолті.



Петро Олещук / Фото 24 канал

На запитання ведучого, чи дасть МВФ гроші Україні розуміючи, що цей закон може бути скасований, Борис Тизенгаузен відповів, що, ймовірно домовленість вже є.

Політичний експерт Петро Олещук погодився, що Верховна Рада голосуванням за зміни до регламенту показала, що більшість голосів за "антиколомойський" закон вже є. А шляхи блокування законопроєктів, які використовують українські депутати – це "законодавчий тероризм".

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт і його блокування?

Він передбачає, що націоналізовані банки не можуть бути повернуті попереднім власникам за рішеннями судів. Ухвалення цього законопроєкту є однією з ключових вимог МВФ щодо надання кредиту Україні.



Втім у парламенті його після схвалення у першому читанні почали блокувати депутати з так званої "групи Коломойського". Серед них є Антон Поляков, Ольга Василевська-Смаглюк і Олександр Дубінський.

Про святкування Великодня в умовах карантину

Мер Чернівців Олексій Каспрук розповів, що попри заклики залишитися вдома на Великдень, ризик інфікування коронавірусом є достатньо високим. За його словами, жодною силою не можна не пустити людей до церкви.



Олексій Каспрук / Фото politeka

Крім цього, міський голова Чернівців зазначив, що імовірно карантинні заходи не знімуть одночасно по всій території. "Однозначно, не буде навчального року. Будуть обмеження для літніх людей до кінця 2020 року", – додав Олексій Каспрук.

На думку мера Львова Андрія Садового, карантин однозначно буде продовжений до середини травня. Також може дати імпульс Великдень в регіонах, де не буде дотримано карантину.



Андрій Садовий / Фото 24 канал

Також він додав, що поминальні дні у Львові на кладовищах будуть проводити після карантину. "Ми цвинтар ж не будемо закривати? Має бути свідомість людей. Ми роз'яснюємо людям, отці чітко сказали, що вони не підуть, отже все має бути добре", – пояснив Садовий.

Мер Житомир Сергій Сухомлин розповів, що під час великодніх свят, у місті не буде курсувати комунальний електротранспорт. Також на кілька днів закриваємо цвинтари, адже у містян є звичка великою компанією збиратися там після Великодня. Тож правоохоронці будуть слідкувати за дотриманням правил карантину.



Сергій Сухомлин / Фото zhytomyr.tv

За його словами, що довготривалого каратину українська економіка не витримає. Крім цього, він наголосив, що в Україні проводиться дуже мало тестів, порівняно з європейськими країнами. Тому Україна буде повністю копіювати рішення держав Європи щодо послаблення карантину чи зняття всіх обмежень.

Про Великдень в Італії

Християни західного обряду, серед яких – мешканці Італії, нещодавно відзначали Великдень. Водночас суворі обмежувальні заходи через COVID-19 в країні продовжили до 3 травня.

Як пройшло свято в умовах карантину – читайте тут.