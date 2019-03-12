Після катастрофи Boeing 737 MAX в Ефіопії у компанії заявили про безпеку експлуатації лайнерів

Керівництво американської компанії Boeing висловило впевненість у безпеці подальшої експлуатації пасажирських авіалайнерів Boeing 737 MAX 8, незважаючи на катастрофу, яка сталася в Ефіопії.

У повідомленні компанії констатується, що розслідування обставин катастрофи перебуває на ранній стадії. За повідомленням видання The Guardian у компанії зазначили, що наразі немає необхідності в публікації нових рекомендацій щодо польотів даних лайнерів.

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Раніше у понеділок впевненість у безпеці експлуатації Boeing 737 MAX 8 висловило Федеральне авіаційне управління США. За даними телеканалу NBC, великі американські авіакомпанії, в тому числі American Airlines, Southwest Airlines і United Airlines не мають наміру відмовлятися від літаків даного типу.

Вартість акцій американської компанії Boeing впала на 11,3% після авіакатастрофи літака Boeing 737 в Ефіопії. А у Китаї влада тимчасово заборонила використання літаків моделі Boeing 737 MAX 8.

Це вже друга катастрофа американського літака цієї модифікації за останні п'ять місяців. 29 жовтня 2018 року Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air, що виконував внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав у море через 13 хвилин після вильоту. На борту перебувало 189 людей – вісім членів екіпажу і 181 пасажир, всі вони загинули. За попередніми даними, до катастрофи могла призвести неправильне налаштування датчика кута, який, можливо, передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носа літака щодо лінії горизонту.

Цікаво що у світі наразі експлуатується понад 300 літаків Boeing 737 Max, а з 2017 року авіакомпаніями світу замовлено понад 5 тисяч літаків.

Що трапилося? 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На борту літака перебували 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу – із них не вижив ніхто. Аварія судна сталася усього через 6 хвилин після зльоту. Літак розбився за 50 кілометрів на південний схід від Аддіс-Абеби.