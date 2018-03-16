Після "Київенерго" Ахметова місту дісталися тепломережі в критичному стані

Київська міська державна адміністрація не має наміру продовжувати договір оренди тепломереж з ПАТ "Київенерго", яке належить українському олігарху Рінату Ахметову, оскільки компанія довела житлово-комунальне господарство столиці до критичного стану.

Про це йдеться в статті, опублікованій на порталі bigmir.net.

Як повідомляється, причин не продовжувати договір з "Київенерго" у КМДА багато. Однією з головних є єдиновладний контроль приватного підприємства над наданням тепла і гарячого водопостачання для мегаполісу.

"Причин не продовжувати договір з "Київенерго" у столиці насправді безліч. Перша: за минулої влади контрольний пакет акцій, який раніше належав державі, викупила компанія олігарха Ріната Ахметова. А це взагалі досить небезпечно, коли контроль процесів надання тепла і гарячого водопостачання багатомільйонного міста здійснює не місто, а приватне підприємство", – йдеться в статті.

Також серед причин припинення співпраці КМДА та "Київенерго" були названі жахливий стан тепломереж і неякісна робота співробітників компанії.

"Друга причина в тому, що стан тепломереж жахливий – більше 80% труб перебувають в аварійному стані. Адже замість того, щоб вкладати гроші в реальний ремонт тепломереж, керівництво "Київенерго" роками банально наживалося на киянах. Третя: кияни регулярно скаржаться на роботу співробітників "Київенерго". Скарги надходять і на неакуратну і невиправдано затягнуту роботу аварійних бригад, в результаті чого двори столиці місяцями залишаються розритими, доставляють незручності і навіть створюють небезпеку для мешканців, які, до того ж, сидять весь цей час без тепла і гарячої води", - сказано в матеріалі.

Відзначається, що тепер для модернізації та заміни всіх аварійних труб в місті потрібно близько 30 мільярдів гривень.

"Це майже цілий бюджет міста! Ось до чого призвела безгосподарність і жадібність "Київенерго", яке роками майже не виділяла кошти на ремонт і заміну тепломереж", – пишуть автори публікації.

За даними видання, після рішення Київради не продовжувати договір з "Київенерго" наданням послуг ЖКГ може зайнятися "Київкомуненерго".

"Виникає питання – а хто, якщо не "Київенерго"? Є варіант, що цю роботу може перейняти комунальне підприємство "Київкомуненерго", яке Київрада створила ще в минулому році. Вже цієї зими підприємство забезпечувало транспортування тепла в будинку двох районів міста – Дарницький і Дніпровський", – наголошується в матеріалі.

Автори підкреслюють, що зараз Києву потрібно буде направити всі сили на розвиток і модернізацію теплоенергетичного комплексу. Адже "у спадок після 17-річної оренди" компанією "Київенерго" місту дісталися труби в критичному стані".

"Зараз головне завдання – розвиток теплоенергетичного комплексу та його модернізація. Для цього необхідно залучати як кошти бюджету, так і кошти міжнародних інвесторів. Що "Київенерго" за 17 років зробити не змогло або, скоріше, не спромоглося. Але, принаймні, можна бути впевненим – гроші з оплати послуг ЖКГ після повернення тепломереж Києву точно підуть не в кишеню олігархові, а на модернізацію міського теплового господарства", – констатується в статті.