Після лісових пожеж у Каліфорнії, повітря стало "найгіршим у світі"

Якість повітря у Північній Каліфорнії – наразі найгірша у світі, кажуть члени моніторингових груп, що працюють на території штату. Це наслідок лісових пожеж, що трапилися тут останнім часом.

Такі дані оприлюднила організації Purple Air.

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У четвер, 15 листопада, якість повітря у Північній Каліфорнії була навіть гіршою, ніж у містах Індії і Китаю. В місцевих школах відмінили уроки, авіакомпанії відкладають численні рейси, а кількість пошукових запитів, в яких йдеться про респіратори, постійно зростає.

У Twitter користувачі постять фото карт, де повітря дуже забруднене.

2) In fact, the #BayArea has the worst air quality anywhere in the world right now. While eastern India has the second worst, the Bay Area still has nearly DOUBLE the amount of pollutants in the air, according to Purple Air.https://t.co/wvVxl6uom3 pic.twitter.com/XLo9tieiuO — Bigad Shaban (@BigadShaban) November 16, 2018

Yesterday morning (left) vs. this morning's AQI reading (right) shows a HUGE difference in air quality. Much of the #BayArea now under CODE PURPLE, "very unhealthy" air conditions https://t.co/yIQflATxGL pic.twitter.com/iYSMnSzXl3 — KRON4 News (@kron4news) November 16, 2018

Веб-сайт AirNow оцінює стан повітря навколо Сан-Франциско і Окленда як "дуже нездоровий". Це означає, що всі, хто опиняється в цій місцевості, можуть отримати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Ліззі Джонсон, репортер видання San Francisco Chronicle, стверджує, що звичайне дихання у Сан-Франциско наразі еквівалентне викурюванню 11,5 сигарет. Більше того, ближче до лісів цей показник зростає до 22 сигарет.

Нагадаємо, що 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа, яка не вщухає і донині.