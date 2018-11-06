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      Після новин про возз’єднання: Адель показала, як фанатіла від Spice Girls в дитинстві

      394 Читать новость на русском
      Адель
      Адель / Instagram / @adele

      Знаменита британська співачка Адель неабияк зраділа новині про возз’єднання жіночого гурту Spice Girls. Як виявилось, вона була ще тією фанаткою артисток у дитячому віці.

      Нове фото з’явилось на Instagram-сторінці виконавиці. На архівній світлині ще зовсім маленька Адель тримає в руках полуницю і кумедно позує перед фотокамерою на тлі постерів зі Spice Girls.

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      "Ха! Ось як я зараз почуваюся! Я готова", – прокоментувала фото захоплена Адель.

      Адель
      Адель в дитинстві колекціонувала постери зі Spice Girls

      Нагадаємо, що 5 листопада британський жіночий гурт Spice Girls офіційно оголосив про своє возз’єднання після 17 років перерви. Щоправда, склад гурту буде неповним: від участі в подальших концертах відмовилась Вікторія Бекхем, але інші артистки – Мелані Браун, Мел Сі, Емми Бантон і Джері Хорнер – ще потішать своїми легендарними хітами під час туру Великобританією, який запланований на літо 2019-го.

      Теги: LifeStyle Музика Адель Spice Girls
      Джерело: 24 Канал
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