Після новин про возз’єднання: Адель показала, як фанатіла від Spice Girls в дитинстві

Знаменита британська співачка Адель неабияк зраділа новині про возз’єднання жіночого гурту Spice Girls. Як виявилось, вона була ще тією фанаткою артисток у дитячому віці.

Нове фото з’явилось на Instagram-сторінці виконавиці. На архівній світлині ще зовсім маленька Адель тримає в руках полуницю і кумедно позує перед фотокамерою на тлі постерів зі Spice Girls.

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"Ха! Ось як я зараз почуваюся! Я готова", – прокоментувала фото захоплена Адель.



Адель в дитинстві колекціонувала постери зі Spice Girls

Нагадаємо, що 5 листопада британський жіночий гурт Spice Girls офіційно оголосив про своє возз’єднання після 17 років перерви. Щоправда, склад гурту буде неповним: від участі в подальших концертах відмовилась Вікторія Бекхем, але інші артистки – Мелані Браун, Мел Сі, Емми Бантон і Джері Хорнер – ще потішать своїми легендарними хітами під час туру Великобританією, який запланований на літо 2019-го.