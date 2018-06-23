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Після оцінки діяльності НАБУ міжнародні експерти надали 47 рекомендацій: деталі

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НАБУ
НАБУ / adiosvoboda.org

Поки на найвищому державному рівні відбувались баталії за державних аудиторів, незалежні міжнародні експерти провели власну оцінку діяльності НАБУ. Не у власних політичних інтересах, а для того, щоб визначити, наскільки результативне, ефективне і незалежне бюро.

Про це у своєму блогу "Антикорупційний майдан" розповіла Олександра Дрік.

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"Якщо є там проблеми, то наскільки серйозні і який мають вплив? Наскільки якісно і ефективно організований процес? Чи є ознаки політичних, корупційних або інших впливів?"  розповіла Дрік.

Також вона додала, що експерти не виявили ознак зовнішнього втручання в роботу НАБУ, неналежного внутрішнього адміністративного тиску або неправомірного втручання в окремі провадження.

Експерти також відзначили значні результати у розслідуваннях, яких НАБУ вдалося продемонструвати за короткий час свого існування. Вони надали цілих 47 рекомендацій для того, аби зробити роботу органу ще ефективнішою і результативнішою,
– зазначила журналістка. 

За її словами, усі рекомендації можна умовно розділити на два блоки: внутрішні, які вимагають дій самого НАБУ, та зовнішні, які вимагають рішень від інших державних органів, дії чи бездіяльність яких суттєво впливають на спроможність органу виконувати свої завдання.

Відео повного випуску відеоблогу Олександри Дрік "Антикорупційний майдан" за 23 червня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги НАБУ Корупція
Джерело: 24 канал
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