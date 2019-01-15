Після падіння у мене потемніло в очах, – відомий гонщик виграв етап ралі Дакар попри травму

13-разовий переможець ралі Дакар Стефан Петрансель під час проходження сьомого етапу гонки мало не зазнав важкої травми. Попри це, француз виграв етап та скоротив відставання від лідера перегонів – Нассера Аль-Аттії.

Під час перегонів Стефан Петрансель невдало приземлився після падіння з дюни. Він розповів, що у нього "важкий випадок так званої хлистової травми шиї" (пошкодження через форсоване різке розгинання шиї з наступним різким згинанням і навпаки).

Читайте також: Звалилися з пагорба висотою з двоповерховий будинок, – українець про небезпечну участь у Дакарі

"Неідеальний день. Спочатку ми плигнули на дюну. Це пошкодило капот і суттєво вплинуло на шию. Після падіння у мене потемніло в очах", – розповів Стефан Петрансель

Попри це, Петрансель виграв сьомий етап ралі Дакар, відігравши 15 хвилин у лідера Нассера Аль-Аттії.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram