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      Після падіння у мене потемніло в очах, – відомий гонщик виграв етап ралі Дакар попри травму

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      Автомобіль Mini JCW Team Стефана Петранселя під час ралі Дакар
      Автомобіль Mini JCW Team Стефана Петранселя під час ралі Дакар / X-Raid Team

      13-разовий переможець ралі Дакар Стефан Петрансель під час проходження сьомого етапу гонки мало не зазнав важкої травми. Попри це, француз виграв етап та скоротив відставання від лідера перегонів – Нассера Аль-Аттії.

      Під час перегонів Стефан Петрансель невдало приземлився після падіння з дюни. Він розповів, що у нього "важкий випадок так званої хлистової травми шиї" (пошкодження через форсоване різке розгинання шиї з наступним різким згинанням і навпаки).

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      "Неідеальний день. Спочатку ми плигнули на дюну. Це пошкодило капот і суттєво вплинуло на шию. Після падіння у мене потемніло в очах", – розповів Стефан Петрансель

      Попри це, Петрансель виграв сьомий етап ралі Дакар, відігравши 15 хвилин у лідера Нассера Аль-Аттії.

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      Теги: Спорт Перегони
      Джерело: 24 Канал
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