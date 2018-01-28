Після перемоги над Брієдісом Усик не захотів спілкуватися з "1+1", – ЗМІ

Український чемпіон світу вже за двома версіями WBO та WBC після завершення поєдинку проти латвійця Майріса Брієдіса відмовився спілкуватися з журналістами телеканалу "1+1".

Про це повідомляє ресурс XSPORT.ua.

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Зазначається, що після завершення звітного протистояння відбулася прес-конференція за участю обох боксерів, під час якої вони відповідали на численні за питання.

А опісля на виході з конференц-зали Усик роздав кілька автографів і зробив кілька фото, після чого до нього підійшла знімальна група телеканалу "1+1", попросивши про інтерв'ю. Однак, боксер відмовився спілкуватися з їхньою журналісткою, заявивши буквально наступне: "Я вас дуже люблю та поважаю, але більше спілкуватися з вами не буду",

– підкреслюють журналісти.

Додамо, що потім Усик зі своєю командою відправилися до роздягальні.

Цілком імовірно, причиною такої поведінки з боку українського чемпіона став випадок за участю журналістки "1+1" під час прес-конференції у Києві, приуроченію бою з Брієдісом. Тоді представниця ЗМІ задала спортсмену кілька провокаціних запитань: зокрема, чи не боїться він закріпити за собою статус пристосуванця, оскільки з одного боку їздить у АТО, а з іншого – підписує рукавички московським попам, і кому належить Крим?

Суперечка між Усиком і журналісткою "1+1": відео

Нагадаємо, уночі проти 28 січня відбувся бій Усик – Брієдіс на "Рига Арені". Поєдинок тривав усі 12 раундів, у підсумку судді присудили перемогу українцю.