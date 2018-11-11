Після перемоги Усика над Белью в залі виникла бійка: відео
Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик переміг британця Тоні Белью. Вже після закінчення бою у залі виникла сутичка між глядачами.
Читайте також: Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді
Що саме стало причиною бійки глядачів на переповненій Manchester Arena – поки невідомо. Однак у сутичку одразу втратилася охорона, і забіяк вивели із залу.
Відео сутички в залі після перемоги Усика
Читайте також: Відео нокауту Белью у бою проти Усика
Нагадаємо, Усик успішно захистив свої чемпіонські титули за версіями WBA, WBO, WBC та IBF. Після перемоги українець поділився планами на майбутнє.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Вісенте Дель Боске оприлюднив попередню заявку збірної Іспанії11 травня 2010 , 11:00
Перегони: Сільвен Гвінтолі виграв свій перший поул в кар’єрі6 травня 2012 , 15:01
Гусєв: Я з Блохіним більше не жартую26 березня 2014 , 10:54
Гусєв: Збірну Люксембургу ще не розбирали. ВІДЕО11 листопада 2014 , 11:46