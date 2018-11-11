Після перемоги Усика над Белью в залі виникла бійка: відео

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик переміг британця Тоні Белью. Вже після закінчення бою у залі виникла сутичка між глядачами.

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Що саме стало причиною бійки глядачів на переповненій Manchester Arena – поки невідомо. Однак у сутичку одразу втратилася охорона, і забіяк вивели із залу.

Відео сутички в залі після перемоги Усика

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Нагадаємо, Усик успішно захистив свої чемпіонські титули за версіями WBA, WBO, WBC та IBF. Після перемоги українець поділився планами на майбутнє.