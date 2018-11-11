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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Після перемоги Усика над Белью в залі виникла бійка: відео

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      Усик після перемоги над Белью
      Усик після перемоги над Белью / Фото із соцмереж

      Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик переміг британця Тоні Белью. Вже після закінчення бою у залі виникла сутичка між глядачами.

      Читайте також: Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді

      Що саме стало причиною бійки глядачів на переповненій Manchester Arena – поки невідомо. Однак у сутичку одразу втратилася охорона, і забіяк вивели із залу.

      Відео сутички в залі після перемоги Усика

      Читайте також: Відео нокауту Белью у бою проти Усика

      Нагадаємо, Усик успішно захистив свої чемпіонські титули за версіями WBA, WBO, WBC та IBF. Після перемоги українець поділився планами на майбутнє.

      Теги: Спорт Бокс Усик – Белью Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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