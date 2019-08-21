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      Після пожежі в "Токіо Стар" в Україні посилять пожежну безпеку: що про це відомо

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      Пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі спалахнула в ніч на 17 серпня
      Пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі спалахнула в ніч на 17 серпня / Думская

      Після трагічної пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" в Україні будуть посилені норми пожежної безпеки. Нові зміни до відповідних державних будівельних норм (ДБН) щодо готелів набудуть чинності уже 1 жовтня.

      Що таке ДБН?
      Державні будівельні норми – це обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їхнього призначення.

      До теми: Яким був стан готелю "Токіо Стар" до пожежі: фото

      Які зміни буде передбачено у ДБН щодо готелів?

      * можливість використання ефективних систем пожежогасіння тонкорозпиленою водою та сучасних систем раннього виявлення загроз та надзвичайних ситуацій;

      * готелі повинні бути облаштовані системами протипожежного захисту згідно з ДБН "Системи протипожежного захисту";

      * під'їзд пожежних автомашин до будівель готелів повинен бути завжди доступним і належно обладнаним. Такий під'їзд також має бути забезпечений і до основних евакуаційних виходів та входів, що ведуть до пожежних ліфтів;

      * збережені вимоги щодо ступеню вогнестійкості будівель готелів та допустимих при цьому кількості поверхів та площі протипожежних відсіків для безпеки людей;

      ДБН зміни готелі пожежа безпека
      Зміни ДБН щодо готелів набудуть чинності 1 жовтня 2019

      Зміни у чинні ДБН допускають розміщувати готелі на 1-3 поверхах громадських будівель іншого призначення та житлових будинках І-ІІІ ступенів вогнестійкості. За умови, що буде відокремлений протипожежний відсік та передбачені шляхи евакуації.

      Читайте також: Готелі в Україні стануть комфортнішими: що зміниться

      Що відомо про пожежу в готелі "Токіо Стар" в Одесі?У ніч на 17 серпня в Одесі сталась пожежа в бюджетному готелі "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало приблизно 200 людей.

      Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.

      Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть. Згодом власника затримали і повідомили про підозру.

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      Теги: Новини нерухомості України ДБН Законодавство Будівництво Готелі Пожежа Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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