Після пожежі в "Токіо Стар" в Україні посилять пожежну безпеку: що про це відомо

Після трагічної пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" в Україні будуть посилені норми пожежної безпеки. Нові зміни до відповідних державних будівельних норм (ДБН) щодо готелів набудуть чинності уже 1 жовтня.

Що таке ДБН?

Державні будівельні норми – це обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їхнього призначення.

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Які зміни буде передбачено у ДБН щодо готелів?

* можливість використання ефективних систем пожежогасіння тонкорозпиленою водою та сучасних систем раннього виявлення загроз та надзвичайних ситуацій;

* готелі повинні бути облаштовані системами протипожежного захисту згідно з ДБН "Системи протипожежного захисту";

* під'їзд пожежних автомашин до будівель готелів повинен бути завжди доступним і належно обладнаним. Такий під'їзд також має бути забезпечений і до основних евакуаційних виходів та входів, що ведуть до пожежних ліфтів;

* збережені вимоги щодо ступеню вогнестійкості будівель готелів та допустимих при цьому кількості поверхів та площі протипожежних відсіків для безпеки людей;



Зміни ДБН щодо готелів набудуть чинності 1 жовтня 2019

Зміни у чинні ДБН допускають розміщувати готелі на 1-3 поверхах громадських будівель іншого призначення та житлових будинках І-ІІІ ступенів вогнестійкості. За умови, що буде відокремлений протипожежний відсік та передбачені шляхи евакуації.

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Що відомо про пожежу в готелі "Токіо Стар" в Одесі?У ніч на 17 серпня в Одесі сталась пожежа в бюджетному готелі "Токіо Стар". Щонайменше 9 людей загинули, ще 10 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало приблизно 200 людей.



Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.



Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть. Згодом власника затримали і повідомили про підозру.