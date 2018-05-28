Після примусової виписки з лікарні Одеси Стерненко потрапив до лікарні у Києві: деталі

Одеський активіст, екс-лідер міського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко, на якого було скоєно напад, після раптової виписки з одеської лікарні був доставлений і наразі перебуває в одній з лікарень Києва.

Про це Стерненко написав на своїй сторінці у Facebook.

Активіст розповів, що в одеській лікарні №1 йому зробити операцію, але 26 травня припинили колоти необхідні антибіотики та знеболювальні і вручили виписку, датовану ранком 25 травня. Ввечері 26 травня в цій же одеській лікарні Стерненку зробили перев'язку і наказали забирати речі з медустанови.

За словами активіста, після цього друзі викликали йому "швидку", яка доставила його з Одеси до Києва.

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Після обстеження лікарі сказали, що у мене серйозна проблема із нервом та необхідна ще одна операція. Зараз ставлять крапельниці, багато знеболювального та антибіотики,

– сповістив Стерненко.

У свою чергу народний депутат Мустафа Найєм 27 травня написав у своєму Facebook про те, що відвідав Стерненка у київській лікарні.

Виглядає він, м'яко кажучи, погано. Йому вже зробили одну операцію на руку і завтра будуть робити ще одну. За словами лікарів, у нього пошкоджені вени, сухожилля і зачеплений нерв,

– написав депутат.

Найєм додав, що після трьох скоєних на Стерненка замахів активіст перебуває в лікарні без охорони, хоча після перших двох просив про неї поліцію.

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Нардеп також нагадав, що у Стерненка є особистий конфлікт із очільником поліції та прокурором Одеської області.

"Стерненко проходить у справі про організацію заворушень, в результаті яких голові поліції області розбили голову", – уточнив Найєм.

Варто наголосити, що радник голови поліції Одещини Руслан Форостяк у коментарі "Громадському радіо" заявив, що переїзд Стерненка з одеської лікарні до київської мають ознаки ухиляння від слідчих дій.

Нагадаємо, вночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. Чоловік зумів себе захистити та завдав смертельного удару ножем одному з нападників, іншому ж вдалося втекти. Згодом зловмисника затримали та оголосили про підозру у скоєнні злочину.

Хто такий Сергій Стерненко? Український громадський діяч, екс-член "Проводу" та екс-очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017, псевдо "Берія"), активний учасник Революції Гідності, один із засновників "Народної люстрації". Стерненко постійно критикує місцеву владу Одеси та бореться проти незаконних забудов у місті, а також проти виступів українських зірок, що гастролюють Росією.