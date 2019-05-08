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      Після процедури банкрутства ДМК знову буде стабільно працювати, – Тарута

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      Дніпровський металургійний комбінат
      Дніпровський металургійний комбінат / wikimapia.org

      За словами Тарути, незважаючи на те, що завод в даний момент працює і забезпечений сировиною, процедура банкрутства неминуча через агресивних кредиторів.

      Дніпровський металургійний комбінат продовжить свою роботу після проведення процедури банкрутства. Про це заявивши співвласник корпорації ІСД Сергій Тарута під час зустрічі з колективом комбінату, повідомляє "5 канал".

      За словами Тарути, незважаючи на те, що завод в даний момент працює і забезпечений сировиною, процедура банкрутства неминуча через агресивних кредиторів.

      Завод забезпечений сировиною, завод забезпечений ресурсами. Є проблема з боку кредиторів. Але вона переборна, і тому моє завдання – дати впевненість колективу, що не потрібно слухати всякі плітки і чутки. Завод працюватиме, і я абсолютно впевнений, і зроблю все можливе, щоб комбінат більше ніколи не зупинявся,
      – заявив Тарута.

      Раніше стали відомі подробиці, які свідчать, що зупинка ДМК в 2017 році могла бути створена штучно.

      Так, згідно зі схемою, озвученою в ЗМІ, Дніпровський металургійний комбінат за вказівкою генерального директора "Індустріального союзу Донбасу" Олег Мкртчан отримав кошти від ліванського замовника Рафіка Дау (якого, за інформацією ЗМІ пов'язують з самим Мкртчаном родинні зв'язки, – ред.) на виробництво продукції, проте після їх отримання вони були виведені на компанію з кіпрською пропискою, тим самим залишив завод без оборотних коштів, що змусило зупинити виробництво, повідомляють в своєму матеріалі журналісти програми "Особливий погляд" на "5 каналі".

      В даний час, після проведення схеми з виведення грошей, її організатори Намагаються повісити борги на ДМК.

      За словами Тарути, проведення банкрутства не завадить виробничому процесу.

      "Це не заважає тому, щоб завод стійко працював, приносив доходи підприємству, тим, хто на ньому працює, а сам комбінат розвивався", – заявив Тарута.

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      Теги: Сергій Тарута Металургія Новини Дніпра Дніпропетровська область
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