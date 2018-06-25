Після проведення Маршу рівності на активістів і волонтерів скоєно понад 20 нападів

Протягом тижня після проведення Маршу рівності в Києві сталось 20 нападів на ЛГБТ та волонтерів КиївПрайду.

Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на правозахиницю Софію Лапіну.

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Про 10 випадків активістці повідомили особисто, ще про 10 вона дізналася від колег. За її словами, останній напад стався вчора.

"Набрали хлопця телефоном, прикинулися його знайомим, і він приїхав на зустріч на Поштову площу. Там його зустріли двоє спортивних молодиків, почали його принижувати, бити. Один дістав ножа і сказав, що зараз його заріже. Хлопець отримав тілесні ушкодження. Зараз із ним будемо їхати в поліцію, потім – у лікарню", – зауважила вона.

Лапіна розповіла, що постраждалий використав газовий балончик і нападники втекли.

Нагадаємо, 17 червня в Києві пройшов найбільший Марш рівності. Противники акції влаштували сутички з правоохоронцями. Внаслідок цього поліція затримала 56 праворадикалів.



Після інцидентів члени націоналістичних організацій заблокували дорогу під Шевченківським райвідділом поліції з вимогами звільнити затриманих перед "Маршем рівності". Через певний час усіх затриманих відпустили.