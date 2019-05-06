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      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МЕГАН МАРКЛ
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      Після п'ятиденної боротьби за життя помер військовий зі Львівщини: відоме ім'я захисника

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      Іван Сакаль
      Іван Сакаль / Фото з соціальних мереж

      Військовий із Львівської області Іван Сакаль помер у Дніпрі, в реанімаційному відділенні обласної лікарні імені Мечникова. Старшому сержанту 137-го батальйону Морської піхоти було 24 роки.

      Лікарі боролися за життя хлопця п'ять діб. Увесь час він був у комі, його прооперували. Про це "Радіо Свобода" повідомив головний лікар закладу Сергій Риженко.

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      Бійця було тяжко поранено 1 травня під час обстрілу проросійськими бойовиками біля селища Новотроїцьке. За словами головного лікаря, куля увійшла у щелепу й за зміщеною траєкторією вийшла біля лопатки. При цьому вона пошкодила життєво необхідні органи, зокрема, судини.

      Сьогодні в госпіталі м. Дніпро в 10.45 перестало битись серце мого рідного братика. Пишаюсь тобою. Ти завжди був моєю опорою і я завжди рівнявся на тебе,
      – написав у себе на сторінці брат загиблого Михайло Сакаль.

       

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      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України Жертви Збройні сили України Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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