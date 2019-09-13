Після реструктуризації боргів компанія Балюка зобов’язана розрахуватись з постачальниками молока

"Укрексімбанк" реструктуризує борги молочної групи "Альміра" Олега Балюка, що винна постачальникам молока, підприємствам групи компаній "Укрлендфармінг", близько 59 млн грн.

Як заявила операційний директор "Укрлендфармінгу" Галина Ковток, "Альміра" зобов’язана першочергово покрити заборгованість перед тваринниками, які вже 10 днів пікетують підприємство-боржник "Гадячсир" у Полтавській області. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Укрексімбанк відкрив процедуру фінансової реструктуризації заборгованості ТОВ "Техмолпром", ТОВ "Агропродекспорт" та ТОВ "РВД-Агро" підприємця Олега Балюка. Ці підприємства фігурували в рамках кримінального провадження №42014100000000597 щодо можливого протиправного заволодіння кредитними коштами Укрексімбанку. Позики були залучені під заставу неліквідного майна, вартість якого була значно завищена. Загальна сума позовів банків Укрсиббанк, Креді Агріколь, Укрсоцбанк до групи "Альміра" складає понад 2 млрд грн.

Операційний директор Групи компаній "Укрлендфармінг" Галина Ковток вважає, що підприємства групи "Альміра", які отримали можливість реструктуризації боргів перед банками, зобов’язані в першу чергу розрахуватись з постачальниками молока. Через наявну заборгованість в 59 млн грн підприємства-виробники молока опинилися на межі закриття і вже змушені зменшувати поголів'я стада та скорочувати штат працівників.

"Вже 10 днів наші працівники пікетують підприємство "Гадячсир", що входить до групи "Альміра" Балюка, з вимогою дати хоч якусь відповідь про долю заборгованості в 59 млн грн, яка протягом трьох років накопичилась перед нашими підприємствами за поставлене молоко. Це кошти, які мали б піти на розвиток підприємств, натомість ми постали перед питанням необхідності скорочення виробництва, якщо не закриття підприємств. 1500 працівників опинились під загрозою втрати робочих місць, – коментує Галина Ковток. – Тільки цього року наші молочні підприємства сплатили понад 50 млн страхових внесків, податків і зборів із заробітної плати співробітників до місцевого бюджету. Ми виграли всі можливі суди, але коштів за поставлену продукцію від боржника так і не побачили. Те, що "Альмірі" реструктуризують борги, означає, що у боржника з’являться обігові кошти. Ми вважаємо, що боржник в першу чергу зобов’язаний розрахуватись з постачальниками, адже в заручниках у Балюка опинились не тільки наші підприємства, але й економіка цілого регіону".

Нагадаємо, що 28 серпня понад 200 жителів Полтавської, Житомирської та Сумської областей вийшли на акцію протесту в Гадячі (Полтавська область) з вимогою до "Гадячсиру", "Лозівського молочного заводу" і "Білогір'я молокопродукт" погасити заборгованість у розмірі 59 млн грн перед тваринниками. Акція протесту працівників підприємств-постачальників триватиме до повного погашення заборгованості перед ними.



Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Техмолпром" і ТОВ "Гадячсир" є Олег Балюк.