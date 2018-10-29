Після розлучення Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер сходили на бейсбольну гру: фотофакт

Голлівудські актори Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер після офіційного розлучення не припиняють спілкуватись. Знаменитості сходили на бейсбольну гру.

Не секрет, що Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек є прихильниками команди Red Sox, адже про їх роман вперше заговорили у 2004 році, після спільного відвідування бейсбольної гри. Тепер же пара, яка офіційно оформила розлучення, знов повболівали за своїх фаворитів.

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Гра відбулась 27 жовтня на стадіоні Доджер в Лос-Анджелесі. Папараці вдалось сфотографувати Дженніфер Гарнер та Бена Аффлека в секторі вболівальників. Варто зазначити, що пара сиділа не разом, однак в одному і тому ж ряді.

Дженніфер Гарнер прийшла на спортивну подію в буденному вбранні. Акторка засвітилась в однотонних джинсах та картатій сорочці.

Компанію Бену Аффлеку склали його голлівудські колеги – актор Мет Деймон та ведучий Джиммі Кіммел. Голлівудські знаменитості вбрали тематичні кепки та весело провели час.

Нагадаємо, що Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер вперше оголосили про свій намір розлучитися в липні 2015 року. До цього пара перебувала у шлюбі 12 років. Екс-подружжя має трьох дітей: двох доньок 11-річну Вайолет Енн і 8-річну Серу Розу Елізабет та 5-річного сина Сема Гарнера, яких виховує їх зіркова мама. 6 жовтня Бен та Дженніфер підписали документи про розлучення та узгодили всі питання в присутності адвокатів. За інформацією ЗМІ, наразі акторка зустрічається з бізнесменом Джоном Міллером.



Попри це екс-дружина не покинула Аффлека у боротьбі з алкозалежністю. Саме вона відвезла його в реабілітаційний центр у Малібу. Нещодавно актор повернувся звідти додому.