Після розлучення Дженніфер Гарнер закрутила роман з американським бізнесменом, – ЗМІ

46-річна акторка Дженніфер Гарнер, яка нещодавно розлучилась з Беном Аффлеком, вже розпочала стосунки з іншим чоловіком. Обранцем зірки став американський бізнесмен Джон Міллер.

За інформацією The Daily Mail, Джон Міллер є генеральним директором CaliGroup. Ця компанія володіє фірмою Miso Robotics і мережею ресторанів CaliBurger.

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Джон Міллер – бойфренд Дженніфер Гарнер / The Daily Mail

Інсайдери видання стверджують, що пара зустрічається вже близько 6 місяців. Як Дженніфер Гарнер, так і бізнесмен Джон Міллер неймовірно щасливі один з одним, переконує джерело.

Варто зазначити, що олігарх цінує приватність та захищає своє особисте життя від зайвої уваги журналістів та громадськості. Західні ЗМІ довідались, що наразі Джон Міллер має затяжне розлучення з відомою скрипалькою Керолайн Кемпбелл. Від першого шлюбу в бізнесмtна є двоє дітей – 12-річний син та 9-річна донька.

Нагадаємо, що Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер вперше оголосили про свій намір розлучитися в липні 2015 року. До цього пара перебувала у шлюбі 12 років. Екс-подружжя має трьох дітей: двох доньок 11-річну Вайолет Енн і 8-річну Серу Розу Елізабет та 5-річного сина Сема Гарнера, яких виховує їх зіркова мама. 6 жовтня Бен та Дженніфер підписали документи про розлучення та узгодили всі питання в присутності адвокатів.



Попри це екс-дружина не покинула Аффлека у боротьбі з алкозалежністю. Саме вона відвезла його в реабілітаційний центр у Малібу. Нещодавно актор повернувся звідти додому.