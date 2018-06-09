Після розмови Порошенка з Путіним омбудсмен відвідає українських політв’язнів у Росії та в Криму

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова за дорученням президента Петра Порошенка найближчим часом планує відвідати українських політв’язнів у Росії та окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба омбудсмена.

Зазначимо, раніше Порошенко порозмовляв по-телефону з президентом Росії Володимиром Путіним про звільнення з російського полону українських політв’язнів, яких утримують як на території РФ, так і в окупованому Криму.

За словами Денісової, згідно з домовленостями між Порошенком та Путіним, наразі готується список політв’язнів, яких планують відвідати омбудсмени обох країн.

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Ми вже говорили з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою. Зараз узгоджуємо дату, коли я поїду до РФ, а вона, у свою чергу, приїде в Україну. Поїздки буде дві. Спочатку я поїду до Росії. Потім я відвідаю Сімферопольське СІЗО на тимчасово окупованих територіях Криму,

– розповіла Денісова.

Омбудсмен додала, що під час візитів планує перевірити умови тримання українців, забезпечення їх юридичною та медичною допомогою, а також дотримання Росією свого законодавства при ув’язненні українців та виконання нею ратифікованих міжнародних конвенцій, що регулюють права обмежених у свободі.

У свою чергу, уповноважений Росії на цей момент висловила бажання відвідати тільки затриманого головного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, але наразі вона також формує свій список.