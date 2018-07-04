Після розслідування Bihus.Info "Миронівський Хлібопродукт" вимагав деякі ЗМІ прибрати матеріал

Після виходу в програмі "Наші Гроші з Денисом Бігусом" матеріалу "Рябагеддон" низка ЗМІ, які його передрукували, отримали офіційного листа від ПАТ "Миронівський Хлібопродукт" з вимогою зняти цей матеріал з публікації та погрозами судових позовів.

Натомість автори журналістського розслідування не отримували від представників компанії Юрія Косюка жодних претензій, спростувань чи судових позовів. Ознайомившись зі змістом листа, надісланого колегам, "Наші Гроші з Денисом Бігусом" надали свій коментар.

З матеріалом "Рябагеддон" програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" можете ознайомитись тут.

Зі змістом листа від ПАТ "Миронівський Хлібопродукт" можете ознайомитись тут.

Матеріал "Рябагеддон" – це журналістський репортаж, присвячений скарзі мешканців сіл Вінниччини на діяльність ПАТ "Миронівський Хлібопродукт" до Європейського Банку Реконструкції та Розвитку. У ньому висвітлені конкретні нарікання конкретних підписантів цієї скарги, а також позиція компанії "МХП" щодо претензій, викладених у скарзі.

Автор матеріалу Данило Мокрик ще 19 червня звернувся до ПАТ "МХП" із офіційним запитом на інтерв’ю щодо згаданої вище скарги до ЄБРР. Лише 21 червня він отримав відповідь від речниці ПАТ "МХП" Ганни Горбатюк. Вона запропонувала знімальній групі приїхати для запису інтерв’ю із представником ТОВ "Вінницька птахофабрика" в місто Ладижин Вінницької області.

Натомість автор сюжету просив про інтерв’ю із представником "Миронівського Хлібопродукту", бо саме на "МХП" селяни подали скаргу до Європейського банку. ТОВ "Вінницька птахофабрика" є лише філією "Миронівського Хлібопродукту" тому коментар її представника не міг бути достатнім і вичерпним.

Читайте також: Асфальтовий фантом: "труханівці" виграли тендерів на 300 мільйонів гривень із заводом-привидом

Відтак Данило Мокрик і Ганна Горбатюк домовилися, що ПАТ "МХП" дасть письмову відповідь на поставлені у запиті запитання. Цю відповідь мали надіслати у п’ятницю, 22 червня. Однак врешті надіслали лише після повторного нагадування у понеділок, 25 червня – за декілька годин до виходу програми в ефір. Тим не менше, ця відповідь була подана журналістами в матеріалі.

Надання відповіді лише через шість днів після запиту і за кілька годин до ефіру вказує, що "Миронівський Хлібопродукт" не був зацікавлений у наданні коментарів журналістам, і надав згадану письмову відповідь лише після наполегливих звернень редакції.

Що стосується висновків про обґрунтованість чи необґрунтованість висвітлених у сюжеті "Рябагеддон" скарг мешканців сіл Заозерне, Клебань і Оляниця, то їх у будь-якому випадку належить робити Європейському банку. ПАТ "МХП" може мати свій погляд на ці скарги, і ми повідомили про це в ефірі. Однак кінцевим арбітром у цьому питанні має бути саме незалежний орган – ЄБРР. До рішення Європейського банку будь-які оцінки з боку ПАТ "МХП" є передчасними.З іншого боку, лише український суд може дати висновок щодо того, чи є в матеріалі "Рябагеддон" будь-які порушення, які можуть призвести до зняття його з публікації.

Без відповідного судового рішення листи ПАТ "МХП" з такою вимогою є абсолютно позаправовою дією, яку можна розцінювати як тиск на ЗМІ і наступ на свободу слова, принципи якої закріплені і в українському законодавстві, і в Європейській Конвенції з прав людини. Тому поведінка “Миронівського Хлібопродукту” в цьому питанні не має нічого спільного із європейськими стандартами, вірність яким це підприємство декларує.

Також звертаємо увагу на те, що у своєму листі до засобів масової інформації "Миронівський Хлібопродукт" вдається до, на нашу думку, вибіркового і маніпулятивного цитування Закону "Про побічні продукти тваринного походження…".

Так, “МХП” наполягає, що цей Закон дозволяє зберігати курячий послід просто неба без будь-яких спеціальних споруд, як це відбувається поблизу села Клебань. На підтвердження підприємство лише частково цитує п. 3 ст. 1 Закону, в якому вказано, що відходи можна зберігати на "спеціально облаштованих майданчиках".

Але повністю п. 3 ст. 1 цього Закону звучить так:

"Зберігання побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, – тимчасове перебування побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, з метою їх подальшого оброблення, переробки, утилізації чи видалення на спеціально облаштованих майданчиках, у бункерах, контейнерах, холодильних установках, конструкція яких запобігає потраплянню побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, у ґрунт та водні об’єкти".

Читайте також: Чим завершуються справи з інсценуванням вбивств: розслідування

Це означає, що такі "спеціально облаштовані майданчики" мають відповідати нормам, виписаним в кінці пункту 3, які компанія у листі до ЗМІ не цитує. І будь-якого підтвердження про відповідність таким нормам не надає. Наостанок ще раз наглосимо на тому, що листи з вимогою видалити матеріал "Рябагеддон" надіслали низці ЗМІ, однак редакція програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" жодних листів чи претензій від компанії після виходу сюжету не отримувала.