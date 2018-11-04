Після серйозної травми спини Слава з "НеАнгелів" повернулась до танців

Співачка Слава Камінська, яка є учасницею гурту "НеАнгели", повернулась до танців. Після кількох тижнів лікування медики дозволили зірці повернутись на паркет та робити фізичні вправи.

Після невдалого падіння на репетиції шоу "Танці з зірками 2018" прихильники Слави Камінської не на жарт злякались за її здоров'я. Упродовж кількох тижнів зірка лікувалась та розповідала у своєму блозі, як проходять медичні процедури. Тепер же артистка зізналась, що нарешті медики дозволили їй повернутись на паркет.

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"Мрії повинні збуватися. Сьогодні я вперше після реабілітації дістала з полиці танцювальні туфлі, набрала партнера і ми прийшли в зал, з якого все починалося... Як же я нудьгувала! Ігоре Кузьменко, доведеться наздогнати все, що ми пропустили. Але почнемо, мабуть, з чіти-дріти", – з гумором написала Слава Камінська.

Зазначимо, що всередині жовтня співачка похизувалась знімком зі спортивного залу. Тоді Слава Камінська додала, що ще не може виконувати чимало вправ, однак поступово повертається до звичних буднів, які були в неї до травми.

Нагадаємо, що перед першим ефіром шоу "Танці з зірками 2018" солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська отримала серйозну травму на репетиції. Співачка впала разом зі своїм партнером по паркету Ігорем Кузьменко, коли танцівники виконували підтримку. "У мене перелом поперечних відростків двох хребців", – заявляла Слава Камінська, додаючи, що рада такому діагнозу, адже її перестануть звинувачувати у симуляції.