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Після сильних морозів киян застерігають від ще однієї небезпеки

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Після сильних морозів киян застерігають від ще однієї небезпеки
Після сильних морозів киян застерігають від ще однієї небезпеки / Фото з відкритих джерел

У Києві в неділю, 4 березня, через різкий температурний перепад прогнозують сильну ожеледицю, також існує небезпека падіння бурульок із дахів.

Про це з повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації.

"Унаслідок температурних перепадів на дахах будинків, частинах будинків, що виступають, та на великих деревах утворюються крижані бурульки. Тож особливо небезпечним є перебування біля покрівель і дахів будинків – можливе падіння снігу, льоду та бурульок", – йдеться в повідомленні.

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Відтак, у КМДА закликають киян бути особливо уважними та обережними під час прогулянок, не заходити за межі встановлених огорож, а там, де їх немає, – звертати увагу на наявність криги та снігу на дахах будинків та деревах.

"Якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум, в жодному разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись, що відбувається, можливо, це схід снігу або крижаної брили; бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидше притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям", – порадили у КМДА.

Також водіїв закликали не паркувати машини біля будинків та дотримуватись швидкісного режиму та дистанції.

Теги: Новини України Новини Києва Негода в Україні КМДА
Джерело: 24 Канал
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