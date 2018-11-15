Після смерті Путіна зміниться історія – Кіпіані

Проте ознак розпаду Росії в близькому майбутньому поки немає.

Про це сказав відомий історик та журналіст Вахтанг Кіпіані під час чату на сайті "Главред".

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Якщо враховувати ядерний потенціал Росії, то це може бути небезпечно для України та інших сусідніх країн.

Поки що я таких ознак (розпаду РФ –"24") не бачу. Більше того, не впевнений, що розпад ядерної держави з агресивним націоналізмом, як державною політикою останніх десятиліть, є безпечним для сусідів. Ми не настільки сильні, щоб, приміром, стримати потік біженців звідти. Треба і про це думати,

– наголосив Кіпіані.

Після смерті очільника Кремля Володимира Путіна може початися нова історія з новими викликами

Мені плювати, чи Путін буде лежати в Мавзолеї, чи висіти на шибениці, чи сидіти на лаві підсудних у Гаазі. Важливо те, що від ролі особистості в історії залежить багато. Зміниться влада, будуть нові виклики, і тоді буде нова історія,

– сказав історик.

Нагадаємо, Вахтанг Кіпіані сказав, що Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук – це два різні феномени.