Після смерті Захарченка має бути повна готовність до провокацій з боку Росії, – Клімкін

Росія може здійснити провокації проти України у будь-який момент, а після вбивства ватажка бойовиків Олександра Захарченка така імовірність зросла.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Укрінформ.

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"Ми завжди очікуємо на провокації з боку Росії, розуміючи, що терористи можуть їх організувати в будь-який день чи годину. Те, що відбулося в Донецьку 31 серпня (ліквідація Захарченка – 24 канал), теж може вплинути на подальші дії Росії. Мусимо бути до цього стовідсотково готовими. А невдовзі дізнаємося, хто саме організував вибух: йдеться про місцеві кримінальні розбірки, чи це вплив російських спецслужб?" – підкреслив дипломат.

Водночас він зауважив, що в Донецьку діють реальні злочинці, яких підтримують російські спецслужби та військовики.

"Адже ми бачили 31 серпня блискавичну реакцію Москви. Буквально протягом хвилин з’явилося співчуття російського МЗС і це щонайменше наводить на роздуми. Вважаю, що зараз в Україні має бути висока готовність до подальших провокацій з боку Росії", – додав Клімкін.