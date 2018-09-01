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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Після смерті Захарченка в Донецьку зникли 19 осіб, ще 50 затримали

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Після смерті Захарченка в Донецьку зникають люди
Після смерті Захарченка в Донецьку зникають люди / Фото з вільних джерел

19 осіб пропали безвісти в окупованому Донецьку після загибелі ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Ще 50 осіб затримали бойовики, які ведуть власне слідство.

Про це повідомив координатор омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський в коментарі "РБК-Україна".

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19 безвісти зниклих поки. А також близько 50 затриманих, однак приблизно 10 вже відпустили,
– розповів Лисянський.

Зазначається, що 31 серпня на території окупованих районів Донецької області після вибуху в Донецьку спецслужби так званої "ДНР" затримували людей прямо на вулицях. Відомо, що за 1,5 години надійшло 8 повідомлень. Людей затримували по всьому Донецьку.

Додамо, що окупаційна влада звинувачує у причетності до вбивства екс-лідера бойовиків Олександра Захарченка 14 осіб, 4 із них – начебто визнали свою вину.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

Теги: Новини України Вбивство Захарченка Новини Донецька Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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