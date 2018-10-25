Після стихійного лиха під воду пішов один з Гавайських островів: фото та відео

Після урагану "Валака" під водою повністю зник Східний острів Гавайського архіпелагу.

Про це повідомили у Службі охорони рибних ресурсів і диких тварин США, пише Sciencealert.

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"Затонулий" острів був невеликим. Всього один кілометр завдовжки та 120 метрів завширшки. Проте його постійними гостями були тюлені-монахи та рідкісний вид зеленої черепахи, які використовували суходіл для вивидення потомства.



Східний острів Гавайського архіпелагу до урагану



Східний острів Гавайського архіпелагу до урагану

Науковці побоюються, що подібні випадки можуть призвести до зникнення деяких видів.

На жаль, це не може бути сюрпризом, коли ти розумієш ризики майбутнього урагану і при цьому усвідомлюєш підвищення рівня Світового океану як фоновий чинник. Імовірність таких явищ збільшиться з наступною зміною клімату,

– прокоментував кліматолог із Гавайського університету Чіп Флетчер.

Відео: зник один з Гавайських островів