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Після страшної ДТП у Болгарії троє міністрів позбулись посад

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Аварія автобуса з пенсіонерами сталась у Болгарії 25 серпня
Аварія автобуса з пенсіонерами сталась у Болгарії 25 серпня / euractiv.com

25 серпня у Болгарії сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії автобуса 17 осіб загинуло і понад 20 зазнали серйозних травм.

Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Софія – Своге. Автобус перевозив переважно людей похилого віку, які повертались з екскурсії.

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31 серпня прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов поставив вимогу піти у відставку міністрові транспорту Івайло Московского, міністру регіонального розвитку Ніколаю Нанкову та главі МВС Валентину Радєву.

Цю інформацію підтвердила представниця уряду Севдаліна Арнаудова.

Пізніше у п’ятницю глава МВС Болгарії Радєв заявив, що таки йде у відставку, пишуть місцеві ЗМІ.

Ми беремо на себе всю політичну відповідальність і подаємо у відставку. Ми, очевидно, не впоралися з організацією належним чином, щоб уникнути такого нещасного випадку,
– сказав він під час прес-конференції, на якій також був присутній міністр регіонального розвитку Нанков.

Болгарська опозиція, у свою чергу, закликала піти у відставку увесь уряд на чолі з Бойко Борисовим. Опозиційні політики наполягають, що жахлива ДТП сталась через корупцію в країні.

Теги: Новини політики Аварії та ДТП Болгарія
Джерело: 24 Канал
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