Стрілянина в Одесі: поранений поліцейський помер у лікарні
20:27, 19 січня 2107 Читать новость на русском
Поліцейський, якого поранив Валентин Дорошенко під час перестрілки в Одесі, помер у лікарні.
Про це повідомив радник очільника Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.
"30 річний поліцейський, що перебував в тяжкому стані, помер в лікарні", – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 19 січня в Одесі Валентин Дорошенко влаштував стрілянину і був застрелений правоохоронцями. Він виявився прихильником Сталіна та "русского мира", а вдома тримав арсенал зброї. Варто зазначити, що після стрілянини поліція розпочала спецоперацію.
Згодом стало відомо про ще одного загиблого.
Джерело: 24 Канал
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