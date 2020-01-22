05:49
22 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Лукашенка дух Мойсея. Подарунок для Кіма
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 січня
      Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника
      Вєсті.UA
      19:28, 21 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Після тривалих суперечок з Росією Білорусь таки відновлює експорт нафти

      229 Читать новость на русском
      Білорусь відновлює експорт нафтопродуктів / belmarket.by

      Білорусь скасувала призупинення експорту нафтопродуктів. Втім поки що держава не вийшла на ті обсяги експорту, які були до нафтових суперечок з Росією.

      Про скасування призупинення експорту нафти розповів голова концерну "Белнефтехім" Андрій Рибаков. Про це повідомляє видання "БЕЛТА".

      Цікаво: Нафтовий конфлікт Росії та Білорусі: Мінськ знайшов ще одну альтернативу

      Це був нетривалий період призупинення. Воно скасоване. Хоча ми поки не вийшли на ті обсяги експорту, які прописувалися нами в бізнес-плані. Але сам експорт у нас не під забороною,
      – підкреслив менеджер.

      Крім того, він також розповів, на які ринки опиратиметься Білорусь при експорті нафтопродуктів.

      “Безумовно, найефективнішими є національний і найближчі ринки. Саме на них ми будемо орієнтуватися у першу чергу”, – зазначив Андрій Рибаков.

      Російсько-білоруська нафтова суперечка: коротко

      • Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони вперто не могли дійти згоди у низці питань.
      • Олександр Лукашенко вже погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Білоруський лідер обурився пропозицією Росії купувати нафту за цінами, вищими від світових.
      • Згодом зайшла мова про пошук альтернативних джерел. Раніше представник антимонопольного відомства Білорусі сказав, що країни провалили переговори про транзит нафти й нафтопродуктів до Європи.
      • Згодом Росія припинила постачати Білорусі нафту, але це протривало лише декілька днів. На цей час Білорусь призупинила експорт нафтопродуктів, щоб забезпечити власні ринки. Внаслідок суперечки держава змогла домогтися лише того, аби не платити премії постачальникам.
      У Росії почали продавати ікони з зображенням Путіна: промовисті фото
      21 січня
      935
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Білорусі Новини Росії Експорт Нафта
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:00 Відповідальність неугодних журналістів та утиск свободи слова: що змінити в новому проєкті уряду
      Антон Голобородько 89
      21 січня , 22:13 Головні новини 21 січня: незадоволена Новосад та нова посада ексадвоката Януковича Бабікова
      Анастасія Зазуляк 1249
      21 січня , 15:31 Українська красуня дала майстер-клас гри в покерному хедз-апі
      726
      21 січня , 07:30 Харчова алергія: як розпізнати симптоми, можливі причини та що робити
      1712
      21 січня , 22:00 Торжество ко дню освобождения Освенцима: почему Путин должен молчать, но не Зеленский
      Блоги 707
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук