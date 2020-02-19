Після тривалої хвороби помер засновник Шпиталю Майдану Зеновій Допілка

Помер волонтер і військовий лікар Зеновій Допілка. Він був одним із засновників "Шпиталю Майдану". Чоловік тривалий час боровся із важкою хворобою. Його серце зупинилося 19 лютого.

Про смерть Зеновія Допілки повідомила керівниця юридичного департаменту в центрі "Шпиталь Майдану" Світлана Андрейчук у фейсбуці. За її словами, волонтер і військовий лікар був хорошою людиною.

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Водночас вона подякувала Зеновію Допілці, за всі ці роки, починаючи з часів Майдану, що був зі "Шпиталем Майдану". Та від імені організації висловила співчуття рідним.

"Вічна пам'ять. Земля пухом" – додала Світлана Андрейчук.

Крім того, керівниця юридичного департаменту в центрі "Шпиталь Майдану" повідомила, що похорон Зеновія Допілки відбудеться 20 лютого у Трускавці на Львівщині. Попрощатися з ним можна буде на вулиці Стуса в церкві святого Іллі. Розпочнеться траурний захід о 14:00.

У коментарях Андрейчук уточнила, що причиною смерті волонтера став рак. Раніше у соціальних мережах повідомляли, що у нього – пухлина мозку. Про важку хворобу Зеновія Допілки повідомила також активістка Надія Хмель.

Що таке "Шпиталь Майдану"? Це громадська організація, що надає медичну допомогу та допомагає евакуювати поранених в зоні бойових дій на Донбасі. Крім того, активісти надають медичну допомогу цивільному населенню, що проживає у так званій сірій зоні. Також вони долучаються до створення реабілітаційних центрів.

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