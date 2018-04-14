Після удару по Сирії активність російських інтернет-тролів зросла на 2000%, – Пентагон

Після того, як США та союзники завдали ракетного удару по Сирії, активність російських інтернет-тролів зросла у рази.

Про це заявила Прес-секретар Пентагону Дана Уайт на брифінгу, присвяченому удару по Сирії, повідомляє CNN.

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"Російська кампанія з дезінформації вже почалася. За останні 24 години активність російських тролів збільшились на 2000%", – заявила Уайт.

Таку активність у Міноборони США пов’язують із ракетним ударом по об’єктам, які причетні до використання хімічної зброї у Сирії.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. Внаслідок військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. У Пентагоні відзвітували, що їхні ракети влучили у всі задані цілі. При цьому Сирія випустила 40 ракет "земля-повітря" у відповідь.