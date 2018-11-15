Після ухвалення угоди про Brexit з уряду Мей почали масово звільнятись міністри
Вже щонайменше три британські міністри оголосили про відставку після ухвалення проекту угоди щодо виходу Великобританії зі складу Євросоюзу.
14 листопада уряд Великої Британії схвалив проект угоди про умови виходу зі складу Європейського Союзу. Відповідний документ був ухвалений після засідання, яке тривало понад 5 годин.
Читайте також: У Лондоні з’явилися білборди з Путіним на тему Brexit: фото
Текст документа уже опублікований на сайті Єврокомісії. У Брюсселі озвучили терміни перехідного періоду.
15 листопада стало відомо, що через незгоду з проектом угоди у відставку подало вже декілька міністрів з уряду Терези Мей.
Першим про відставку оголосив міністр з питань Brexit Домінік Рааб.
Про це рішення він написав у своєму Twitter.
Сьогодні я подав у відставку з посади міністра з питань Brexit. Я не можу із чистою совістю підтримати умови, запропоновані нашою угодою з ЄС,
– зазначив британський урядовець.
До свого допису він додав листа до прем’єр-міністра Терези Мей з поясненням причин відставки.
У своєму листі до Мей Рааб, зокрема, наголосив, що вважає режим регулювання, запропонований для Північної Ірландії дуже серйозною загрозою для цілісності Сполученого Королівства.
Наступним подала у відставку міністр праці та пенсій Естер Макві.
"Угода, яку ви представили вчора перед кабінетом міністрів, не поважає результати референдуму", – пояснила представник уряду причину своєї відставки.
Через незгоду з проектом угоди щодо Brexit повідомив також державний секретар британського міністерства у справах Північної Ірландії Шайлеш Вара.
Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.