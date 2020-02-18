Після весілля заїхали на дискотеку: з'явилися цікаві деталі ДТП з 4 загиблими на Львівщині

У ніч проти неділі, 16 лютого, у селі Коти Львівської області трапилася страшна ДТП – автомобіль з чотирма молодими хлопцями влетів у ставок, внаслідок чого усі вони загинули. Як згодом з'ясувалося, у ніч аварії водій саме гуляв на весіллі.

Після святкування він заїхав на дискотеку, де планував підібрати своїх знайомих, пише видання "Сьогодні".

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Односельчани розповідають, що коли автомобіль дістали зі ставка, то на ньому ще залишилися весільні банти. Водночас ті, хто бачив хлопців на дискотеці, запевняють: вони були тверезими.

Натомість нарікають на несприятливу погоду та погану дорогу. Мовляв, через мороз дорога була аж надто слизькою.

Тим часом у поліції зазначили, що крім легкого морозу, був і ще один важливий аспект – шини на автомобілі, який потрапив в аварію, зовсім не відповідали погоді.

На задній осі були літні колеса, а на передній осі – колеса зимові, але не належні до використання. Це і могло стати причиною, оскільки був легкий приморозок зранку,

– розповів старший слідчий Тарас Клебанюк.

Моторошна ДТП на Львівщині: коротко

Трапилася вона у ніч проти неділі, 16 лютого. У селі Коти Яворівського району Львівської області авто з чотирма людьми вилетіло з дороги у ставок і перевернулося.

Попри те, що ставок мав глибину лише трохи більше як метр, усі четверо людей загинули. Усі вони – молоді хлопці віком від 19 до 24 років.

Моторошна ДТП у селі Коти: дивіться фото