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      Після весілля заїхали на дискотеку: з'явилися цікаві деталі ДТП з 4 загиблими на Львівщині

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      Внаслідок ДТП на Львівщині загинули 4 молодих хлопців / фото з фейсбуку

      У ніч проти неділі, 16 лютого, у селі Коти Львівської області трапилася страшна ДТП – автомобіль з чотирма молодими хлопцями влетів у ставок, внаслідок чого усі вони загинули. Як згодом з'ясувалося, у ніч аварії водій саме гуляв на весіллі.

      Після святкування він заїхав на дискотеку, де планував підібрати своїх знайомих, пише видання "Сьогодні".

      До слова: Авто під час втечі від поліції збило цілу родину в Дніпрі: є загиблий, постраждала дитина

      Односельчани розповідають, що коли автомобіль дістали зі ставка, то на ньому ще залишилися весільні банти. Водночас ті, хто бачив хлопців на дискотеці, запевняють: вони були тверезими.

      Натомість нарікають на несприятливу погоду та погану дорогу. Мовляв, через мороз дорога була аж надто слизькою.

      Тим часом у поліції зазначили, що крім легкого морозу, був і ще один важливий аспект – шини на автомобілі, який потрапив в аварію, зовсім не відповідали погоді.

      На задній осі були літні колеса, а на передній осі – колеса зимові, але не належні до використання. Це і могло стати причиною, оскільки був легкий приморозок зранку,
      – розповів старший слідчий Тарас Клебанюк.

      Моторошна ДТП на Львівщині: коротко

      Трапилася вона у ніч проти неділі, 16 лютого. У селі Коти Яворівського району Львівської області авто з чотирма людьми вилетіло з дороги у ставок і перевернулося.

      Попри те, що ставок мав глибину лише трохи більше як метр, усі четверо людей загинули. Усі вони – молоді хлопці віком від 19 до 24 років.

      Моторошна ДТП у селі Коти: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Львова Жертви Аварії та ДТП Новини України
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