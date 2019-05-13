Після виборів українці кинулись купувати нерухомість в передмісті Києва

Як змінилась купівельна активність у передмісті Києва після президентських виборів в Україні і яке житло за містом найчастіше купують українці?

У порівнянні з початком квітня, одразу після виборів купівельна активність у передмісті Києва зросла в середньому на 8-10%.

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Такі дані за період з 22 квітня по 12 травня Нерухомість 24 оприлюднив повідомив директор компанії AVM Development Group Віктор Нестеренко.

Експерт виділяє два основні фактори збільшення активності потенційних покупців:

закінчення виборчої кампанії; сезонна активність.

Закінчення виборів стало головним стимулом зростання рівня продажів як квартир, так і котеджів. Навіть травневі свята не стали перешкодою для багатьох покупців,

– зазначив фахівець.

У всіх сегментах заміського житла впродовж трьох тижнів після виборів кількість покупців зросла приблизно на 10%.



Українці стали активніше купувати нерухомість у передмісті Києва після виборів

Яку нерухомість за містом купують найчастіше?

Від початку року зберігається тенденція збільшення купівельного інтересу до котеджних містечок і земельних ділянок під індивідуальне будівництво. Найчастіше потенційні покупці цікавляться невеликими селищами між Києвом і містами-супутниками.

За прогнозами, фахівців до кінця року вартість ділянок під приватне будівництво у передмісті Києва може зрости на понад 20% у гривневому еквіваленті.

До прикладу, якщо зараз купити ділянку для майбутнього котеджу в межах 10 кілометрів від Києва, то вже через рік вартість збудованого будинку зросте орієнтовно на третину. Метр квадратний у новобудові на цій відстані від столиці коштує в середньому 13-14 тисяч гривень.

Фахівець також зауважив, що тепер настав пік сезонної активності покупців, яка може розтягнутись до липня.

Середня вартість метра квадратного у новобудовах в передмісті Києва у квітні становила 13 200 гривень за квадрат.



Середня вартість метра квадратного у передмісті Києва у квітні 2019

Раніше Нерухомість 24 писала, чого чекати від ринку у передмісті Києва у найближчі півроку.

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